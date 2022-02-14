Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?
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Raylı sistem yapılan İzmir'e yeni bir metro hattı daha geliyor. Buca metrosu ne zaman bitecek sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesinin Eskiizmir ve Bozyaka semtleri ile Gaziemir'de yaşayanlar bir ucu Halkapınar'a diğer ucu Adnan Menderes Havalimanı'na ve Menderes İlçesine uzanan metro hattı bekleniyor. Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?
İZMİR (Haberler.com) - Buca metrosu ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Karabağlar - Gaziemir metro hattı mevcut hatlardan bağımsız olarak Havalimanı - Halkapınar metro hattı bölgedeki sosyal hayatın etkilenmemesi için yer altından günümüzün tünel teknolojileri(derin tünel) ile inşa edilecek. Hat Yaklaşık 31,5 km (Ana Hat 29 km ve 24 İstasyon) +Bağlantı Tünelleri (2,5 Km) & Depo ve Atölye Tesisiyle planlandı. Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?
BUCA METROSU NE ZAMAN BİTECEK?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla ile inşa edeceği kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nun temeli 14 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı törenle atılıyor. Buca Metrosu'nun imalatların başlamasının ardından dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
METRO DURAKLARI
İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek.
Üçyol
Zafertepe
Bozyaka
General Asım Gündüz
Şirinyer
Buca Belediyesi
Kasaplar
Hasanağa Bahçesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Koop
Çamlıkule duraklarından geçecek.