İZMİR (Haberler.com) - Buca metrosu ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Karabağlar - Gaziemir metro hattı mevcut hatlardan bağımsız olarak Havalimanı - Halkapınar metro hattı bölgedeki sosyal hayatın etkilenmemesi için yer altından günümüzün tünel teknolojileri(derin tünel) ile inşa edilecek. Hat Yaklaşık 31,5 km (Ana Hat 29 km ve 24 İstasyon) +Bağlantı Tünelleri (2,5 Km) & Depo ve Atölye Tesisiyle planlandı. Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?

BUCA METROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla ile inşa edeceği kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nun temeli 14 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı törenle atılıyor. Buca Metrosu'nun imalatların başlamasının ardından dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

METRO DURAKLARI

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek.

Üçyol

Zafertepe

Bozyaka

General Asım Gündüz

Şirinyer

Buca Belediyesi

Kasaplar

Hasanağa Bahçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Buca Koop

Çamlıkule duraklarından geçecek.

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