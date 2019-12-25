25.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:37

BALIKESİR Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, hediyeler verip, onlarla oyunlar oynadı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, BUBYO Çocukların Yanında' sloganı ile başlattıkları proje kapsamında Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara palyaçolar eşliğinde balonlar, oyuncaklar, şekerler verdi, onlarla çeşitli oyunlar oynandı. Takım çalışması dersinde çeşitli projeleri hayata geçiren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "BUBYO çocukların yanında sloganıyla 3'üncü sınıf Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik öğrencileri ile burada çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımız bizim için çok önemli, geleceğimiz bu çocukların ellerinde. Takım çalışması dersinde üzerinde durduğumuz moral unsurunun özellikle minik kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşabilmeleri açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Çocuklara sahip çıkmalıyız, değer verdiğimizi göstermeli, öğretmeli, büyütmeli ve eğlendirmeliyiz. Öğrencilerimi böyle bir proje içerisinde olmaları ve bu güzel kardeşlerimizin hayatlarına dokundukları için tebrik ediyorum. Destek olan sponsorlar ve hastane yönetimine de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Burhaniye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Soyoral ise, "Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için önemli şeyler, onlara yalnız olmadıklarını ve ne kadar değer verdiğimizi anlamaları için güzel ve anlamlı bir proje oldu" diye konuştu.