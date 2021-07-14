Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi

Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Hacı Seyit mahallesine bağlı Duatepe sokakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde seyir halindeki aracın sürücüsü, Gazi Yakup Satar caddesine doğru sağa dönmek için yola çıkıyor. Bu sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkate almayan duyarsız sürücü yoluna devam ederek caddeye çıkıyor. Başka bir aracın gelmemesi nedeniyle sürücünün yaptığı trafik ihlalinde herhangi bir kaza yaşanmazken, umarsız tavır başka bir aracın kamerasına yansıyor. - ESKİŞEHİR

Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Şevval Sam Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:35:38. #1.14#

title