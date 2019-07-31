Bu tarladaki sebze ve meyveler 22 yıldır ücretsiz

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki İbrahim Alan, devlet yolu kenarları ile gölet yanına meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirerek gelen vatandaşların faydalanması için hayrat bahçesi yaptı.

Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Alan, 22 yıl önce devlet arazi yollarının ve gölet kenarına meyve ağaçları dikmeye başladı. Her yıl ağaç diken Alan, 22 yılda 300'e yakın meyve ağacı dikti. Ayrıca bölgede sebze de yetiştiren Alan, "hayrat bahçesi" yazılı tabela koydu.

Alan, yol kenarında elma, armut, üzüm, şeftali, incir, kiraz, vişne, erik gibi meyveler, domates, salatalık, kabak, biber gibi sebzeler yetiştiriyor. Gölete balık tutmaya veya piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise, Alan'ın yetiştirdiği sebze ve meyvelerin tadına bakıyor.

Zamanında bölgede gölet dışında su olmadığını ifade eden Alan, "Daha önce evimin oraya yapmıştım. Ama tanıdıklardan başka yiyen olmadı. Ardından burası aklıma geldi. Buraya çok kişi balık tutmaya ve piknik yapmaya geliyor. Onların faydalanmaları için buraya 300'e yakın meyve diktim. Ayrıca yazın da sebze ekiyorum. Buraya gelenler faydalansın. Burası benim arazim değil, devletin arazisi. Buraya kim gelirse meyveler onundur. Buraya masrafları kendi cebimden yapıyorum. Göletin kenarına da meyveler dikmeye başladım. Onlar da büyüyünce balık tutanlar için gölgelik olacak, hem de meyve yiyecekler. Artık yaşım itibariyle zorlandığım oluyor. 2 tane çocuğum var, onlar da ilgileniyor. Sebze ve meyvelerden yiyenler bana "Allah razı olsun" desin yeter" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA