Bu sene Şubat ayı kaç gün? 2021 Şubat ayı kaç çekiyor? 2021 Şubat ayı kaç çeker, 28 gün mü 29 gün mü?

Vatandaşlar 2021 Şubat ayının kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki 2021 Şubat ayı kaç gün çeker? Şubat kaç gün sürecek? 2021 Şubat 28 gün mü 29 gün mü?

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürdüğü için her yıl Şubat ayı kaç gün çeker sorusu araştırılıyor. Peki, 2021 yılında Şubat ayı kaç gün sürecek? 2021 Şubat kaç çeker?

ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKER?

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürmektedir. Diğer yıllarda ise 28 gün sürmektedir.

2021 ŞUBAT AYI KAÇ GÜN?

İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Şubat ayı 28 gün sürecektir. 2021'in son 2 rakamını 4'e böldüğümüzde tam sonuç alamadığımız için bu yıl Şubat ayı 28 gün sürecektir. Yani 21/4 yaparsak kalan 1 çıkar. Kalanlı sonuç çıktığından bu yıl Şubat 28 gün çeker demektir. Örneğin geçtiğimiz yılı baz alırsak 20/4 = 5 tam sonuç çıktığından 2020 yılında Şubat ayı 29 gün sürüyordu. Fakat bu yıl 28 gün sürmektedir.

2021 ŞUBAT AYI TAKVİMİ

2021 Şubat ayı takvimi

2021 Şubat ayı takvimine yukarıdan ulaşabilirsiniz.

ŞUBAT AYI DİĞER İSMİ NEDİR?

Şubat ya da küçük ay (halk arasında gücük ay), Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin, 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

ŞUBAT KELİMESİ KÖKENİ NEDİR?

Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.

28 VE 29 GÜN ÇEKMESİNİN NEDENLERİ

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.