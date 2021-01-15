Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek
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Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek

15.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:11

İstanbul genelinde uzun süredir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte başladı. Yüksek bölgeler beyaza bürünürken, kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Kentin yüksek bölgeleri kar altında kaldı.

PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan tahminlere göre kar yağışı pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edecek.

Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının sabah Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli, sıcaklıklarının da bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması öngörülüyor.

Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgede, kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek
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