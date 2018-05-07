"Bu Patlıcanla Kim İlişkiye Girdi" Deyip İmam Nikahlı Karısını Öldürdü
Diyarbakır'da 24 yaşındaki imam nikahlı eşini öldüren zanlıyı, resmi nikahlı eşi ele verdi. Cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Cani koca karısını patlıcandan kıskanmış.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl, kuyumcu A.C. (33) imam nikahlı eşi 24 yaşındaki Leyla A.'yı 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. A.C., genç kadının intihar ettiğini öne sürdü. Cinayet günü eşini doğrulayan ifade veren A.C.'nin resmi nikahlı karısı A.T.C. (32), İstanbul'daki ailesinin yanına yerleştikten sonra gizli tanık oldu ve kocasının kuması Leyla'yı öldürdüğünü anlattı. Ancak kadının Diyarbakır'a gönderilen ifadesi dosyaya yanlışlıkla girince kimliği deşifre oldu.
"1 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYOR"
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede A.C.'nin resmi nikahlı eşi A.T.C.'nin tanık ifadesine yer verdi. Kocasının 1 yılı aşkın süredir uyuşturucu kullandığını belirten A.T.C., olay gününü şöyle anlattı:
"KAFASINA ATEŞ ETTİ"
"Eşim A.C.'nin kumam Leyla'dan 2, benden 3 çocuğu var, ayrıca hamileydim. A.C. akşam uyuşturucu kullanmıştı. Uyandı, Leyla ile birlikte 3 çocuğumuzla bizi odaya aldı. Odadakileri soydu, bebeğin bezinin içine kadar baktı. Tepki gösterdik. Kahvaltı için aşağıya indik. Çöpte bir patlıcan buldu. Tabancasını Leyla'nın kafasına dayadı, 'bu patlıcanla kim ilişkiye girdi' diye bağırdı ve ateş etti."
Başsavcılık, A.C. hakkında cinayet, ruhsatsız silah taşımak, silahla tehdit suçlarından müebbet hapis ve 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Kaynak: Habertürk)
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ŞUNU NET SÖYLÜYORUM SAĞINIZDA SOLUNUZDA ÇAHİL VARSA UZAK DURUN EGER O CAHİL BİRDE UYUŞTURUCU KULLANIYOR İSE VALLAHİ DE BİLLAHİ DE KENDİSİNİ TANRI ZANNETİP SİZ ÖLDÜRMEK İSTER YOTUBE YAZIN ZOMBİ UYUŞTURUCU DİYE NELER GÖRECEKSİNİZ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Böyle bir suça Müebbet ve 6 yıl hapis cezası veren hakime; suça özendirme ve teşvikten ömür boyu hücre hapsi, patlıcana ise ağır tahrikten dolayı karnının yarılmasına, ayrıca yarılan karnının soğan ile kavrulmuş kıyma doldurulmak suretiyle kısık ateşte pişirilme cezası verilmeli.Cevap Yaz 12 4 Yayından KaldırYUSUF : Bence hakime verilecek ceza patlıcana, patlıcana verilecek ceza hakime verilmeli. İşte o vakit tepe taklak hükümler nasıl verilir net anlaşılır.1 Yayından Kaldır
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Cahillik ne güzel şey lan herşeyi biliyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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patlıcan neden bu kadar pahalı. iki karı bol çocuk. uyuşturucu. biz çalış çalış geçinemiyoruz. Bari patlıcan fiatlarını arttırmayın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır