Bu Park Kendi Elektriğini Kendisi Üretiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ekopark, kendi elektriğini kendi üretiyor. Ekopark'ın ihtiyaçlarından artan elektriğin fazlası ise ilgili elektrik kurumuna satılıyor. İzmit Belediyesi tarafından örnek bir park alanı olarak tasarlanan Ekopark'ın enerji ihtiyacı off-grid güneş ve rüzgar enerjisi ile karşılanıyor. Ekopark alanına yerleştirilen 79 kw kapasiteli güneş enerjisi santrali sayesinde parkın bütün elektrik ihtiyacı bu santralden sağlanıyor. Ayrıca Ekopark alanında büyüklüğü 510 metrekare olan bir biyolojik gölet de bulunuyor. Bu gölette kurulan sistem sayesinde gölün suyu hiçbir kimyasal madde kullanılmadan kendi kendisini temizleyip arıtabiliyor.



"YILDA 100 BİN KİLOWATT SAATLİK ENERJİ ÜRETİYORUZ"



Proje ve park hakkında bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Projenin hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturmak; çevre dostu, doğa dostu ve insanların sağlığını da göz önüne alan bir çevre düzenlemesi ile vatandaşımıza yeni nefes alma alanları oluşturmaktadır. Burası 40 dönümlük bir çamlık bölgeydi. Bu bölgede uzun bir dönem terk edilmişlik vardı, insanlarımız kullanamıyordu. Biz burada birkaç deneyimi birden yapmaya çalıştık. Birincisi bu çamlık alanın halkın kullanımına açılmasını sağlamak ve burada mesire alanında ailesi ile sıcak yuvasıyla bu yaşamı tatması. İkincisi ise buranın bu doğal halini koruyarak, teknolojik desteklerle vatandaşımıza ve şehre bir değer kazandırmak. İşte burada rüzgar tribünü, elektrik üreten güneş panellerimiz var. Bu panellerin ürettikleri enerji buradaki 40 dönümlük alandaki diğer faaliyetlere harcanıyor. Yani kendi elektriğini kendi üretiyor. Bunun bir model olmasını sağlamak bir diğer amacımız. Burada ilginç bir yapı var; biz yıllık 100 bin kilowatt saatlik bir kapasite oluşturduk ve bunun belli bir miktarını kullandıktan sonra artanını da ilgili elektrik kurumuna satıyoruz. Rüzgar enerjisi üretebilecek bir sistem kurduk. Bu anlamda enerji üretebileceğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı zorlamak ve kullanmak bir diğer amacımızdır" dedi.



2 MİLYONA MAL OLDU



"Biliyorsunuz ki Türkiye'deki enerji üretiminin çok büyük bir miktarı ithal, yurt dışı bağlantılı" ifadesini kullanan Başkan Doğan, "Bunun gelecekteki getirileri hem ülke ekonomisi ile ilgili hem de stratejik getirilerini öngörürsek her kuruluşun güneş, rüzgar, su gibi diğer kaynakları enerjiye çevirip kendi ihtiyaçlarını karşılarken kalanını da ülke ekonomisine sağlamak olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku çok daha ileride, bu konuda biz de o ufukta çalışıyoruz. İşte Ekopark tam bunları yapan bir yer. Parkın bir güzel yönü de ekolojik bir park olması. Bizim burada suni göletimiz var, yaklaşık bin metrekare büyüklüğünde. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamen biyolojik arıtmayla kendi kendini arıtan bir tesis bu. Kullanılan bütün oturma, oyun grupları, her şey ekolojik dengeye uygun yapılmıştır" diye konuştu.



İzmit ilçesi Şirintepe Çamlık mevkiinde 40 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan Ekopark'ın maliyeti ise 2 milyon 144 bin lira. Ekopark'ın içinde 500 metrekarelik kendi kendini temizleyen biyolojik gölet, 5 adet satış kulübesi, 8 adet ağaç ev, 30 masalık piknik alanı, gölet çevresinde yarı açık mutfak, çocuk oyun alanları, küçük hayvan kulübeleri, açık oturma alanları, mini şelale, fitness alanları, manzara seyir terası gibi birçok alan yer alıyor.



(Uğur Konuk - Üzeyir Mete Güneş / İHA)