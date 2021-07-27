Bu ot şifa arayanların umudu oldu
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Bu ot şifa arayanların umudu oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Yerel

Bu ot şifa arayanların umudu oldu Giresun'da doğada kendiliğinden yetişen birçok faydası olduğu bilinen benli pancar otu, hemoroide şifa arayanların umudu oldu Giresun'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen benli pancar otu, şifa arayanların umudu oldu.

Bu ot şifa arayanların umudu oldu

Giresun'da doğada kendiliğinden yetişen birçok faydası olduğu bilinen benli pancar otu, hemoroide şifa arayanların umudu oldu

GİRESUN - Giresun'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen benli pancar otu, şifa arayanların umudu oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dere kenarlarında veya sulak alanlarda yetişen benli pancar otu, bölgedeki şifa arayanlar tarafından toplanmaya başlandı.

Giresun'un hemen hemen her yerinde yetiştiği belirtilen ve birçok yemeğe katılmasının yanı sıra kurutulup çay olarak da tüketilen benli pancar otunun özellikle hemoroid (basur) hastalığına çok iyi geldiği ileri sürüldü.

Çevresinde birçok basur rahatsızlığı yaşayanların benli pancar otuyla sağlığına kavuştuğunu anlatan Yaşar Çakır, "Yapraklarındaki lekelerden dolayı yöre insanı beyli veya benli pancar diye biliyor. Bu ot birçok yemeğe katarak tüketiliyor ama özellikle lahana diblesine katıyorlar. Ayrıca yaprakları kurutuluyor ve çay olarak da tüketiliyor. Ben bunu rahmetli olan yaşlı bir büyüğümüzden öğrenmiştim. Basuru, hemoroidi olanlara kurutulmuş yaprağı kaynatılıp suyu sabah aç karına içildiğinde çok iyi geliyor. Bu tecrübeyle sabittir. Ben de sadece şifa niyetine 4,5 yıldır bu aylarda topluyorum ve etrafımızda bu tür rahatsızlığı olanlara hiçbir karşılık beklemeden veriyorum. Sadece amacımız çevremizdeki insanlara faydamız olsun istiyoruz. Aslında farmakolojik incelemesi yapılıp, etkin maddesi çıkartılıp literatüre kazandırılması gerekir. Ancak farmakolojik incelemesi yapılmayan ama şifa olarak kullanılan birçok bitki mevcuttur. Bu da onlardan bir tanesidir. Biz sadece büyüklerimizden duyduğumuz,öğrendiğimiz veya tecrübeyle sabit bazı şifalı olduğunu bildiğimiz bitkileri şifa niyetine kullanıyoruz. Bu bitki türü de onlardan biridir" dedi.

Bu ot şifa arayanların umudu oldu
Bu ot şifa arayanların umudu oldu
Bu ot şifa arayanların umudu oldu
Bu ot şifa arayanların umudu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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