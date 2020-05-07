Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor
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Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor

Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor
07.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:42

Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor Bu mahallede davul çalmanın uğursuzluk ve kötülük getirileceğine inanılıyor Yüzyıl önce çalınan davul parçalanınca mahallede Ramazan ayı ve düğünlerde davul çalınmama geleneği başladı Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir...

Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor

Bu mahallede davul çalmanın uğursuzluk ve kötülük getirileceğine inanılıyor

Yüzyıl önce çalınan davul parçalanınca mahallede Ramazan ayı ve düğünlerde davul çalınmama geleneği başladı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir mahallede uğursuzluk getireceği ve kötü olaylara neden olacağı gerekçesi ile yüzyıldan fazladır davul çalınmıyor. Sultan Sarıbaba Türbesi'nin bulunduğu mahallede yıllar önce bir düğünde çalınan davulun patlamasından sonra böyle bir karar alan mahalle sakinleri Ramazan ayı da dahil olmak üzere düğün ve eğlencelerde davul çalınmasına izin vermiyor.

Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi, Ramazan ayında davul çalınması yasak. Mahalledeki ilginç uygulama yüzyıllardan bu yana devam ederken, geleneği duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Geleneğe gerekçe olarak ise mahallede bulunan türbede yatan Sultan Sarıbaba'nın davul sesinden rahatsız olması gösteriliyor. Rivayete göre, yıllar öncesinde köyde gelin alma töreninde gelin köyden götürülürken çalınan davul biranda parçalanmasının ardından köyde daha sonra davul çalınmamaya başlanmış. Mahalle sakinleri

yıllardır hiç davul çalınmadığını, çalındığında ise uğursuzluk, kötülük ve felaket getireceğine inanıyor. Ramazan aylarında, düğünlerde ve eğlencelerde davul çalınmadığı eğer çalındığında Sultan Sarıbaba hazretlerinin sesinden rahatsız olacağına inanılıyor.

"Uğursuzluk olarak kabul ediliyor"

Köy halkının nüfusunun azalması ile köyde artık çok fazla kişinin yaşamadığını belirten 74 yaşındaki Fethi Altındaş, "Ramazan davulu ben kendimi bildiğimden bu yana çalınmıyor ve de hiç çalınmadı. Örf ve adetlerden ki zamanında yerleşmiş davul çalmamak şimdide çalınmıyor. Bir düğün olmuş burada davul çalmışlar yolda giderken kavga olmuş ve gelin ölmüş deniliyor bunlar hepsi kulaktan duyma canlı bir şahidi yok. Uğursuzluk olarak kabul ediliyor. Hiçbir zaman davul çalınmıyor bazen düğünler olduğunda davul çalınmıyor sadece küçük trampetler çalınıyor" dedi.

"Burada Ramazanda davul çalınmıyor"

Köyde bulunan başka bir vatandaş ise köye birilerinin geldiğini ve türbenin tarihini araştırdıklarını ve 3000 ya da 4000 yıllık olduğunu belirten 71 yaşındaki Ahmet Altındaş, "Çocuk sahibi olamayanlar burada bağlanıp gidiyor, çocuk sahibi oluyorlar. Burada Ramazanda davul çalınmıyor, eskiden Ramazan davulu yerine teneke çalarlardı" dedi.

Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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