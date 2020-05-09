Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
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Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor

Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
09.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:32

Erzurum'da sadece 93 harbinden kalma siperlerde yetişen kırmızı laleler, vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Lalelerin rengi ise harp sırasında verdiğimiz şehitlerle bağdaştırılıyor.

Erzurum Palandöken'de 93 harbinden kalma siperlerde yetişen kırmızı laleler, anlamı nedeniyle görenleri duygulandırıyor. Çevre ovalarda hiçbir lale yetişmemesine rağmen, tam da siperlerde kırmızı lale yetişmesi; orada verilen şehitlerimizle bağdaştırılıyor.

SADECE SİPERLERDE YETİŞİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi kırmızı laleler kendini göstermeye başladı. Erzurum'un Palandöken İlçesine bağlı Uzun Ahmet Mahallesinde bulunan tabyalardaki siperlerde her yıl Mayıs ayında yetişen kırmızı laleler ise yöre halkının ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle bulunduğu ovada sadece siperlerde yetişen bu laleler görenleri hayrete düşürüyor.

Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor

KIRMIZI LALELER, ŞEHİTLERLE BAĞDAŞTIRILIYOR

Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, kırmızı lalelerin bu bölgede sadece siperlere özgü büyüdüğünü belirterek, "Bulunduğumuz noktada çok fazla savaş yaşanmıştır. Özellikle burada 93 harbinin yaşandığını söylemeliyiz. Bu dönemlerde burada bulunan siperlerde kırmızı laleler açıyor. Kırmızı lalelerin siperlerde açması ise şehitlerimize bağlanır. Buraya gelen vatandaşlarımız her yıl bu laleleri sadece siperlerde görürler. Bizler de Mayıs ayında buraları görmek isteyen kişileri getiriyoruz. Bunun tüm ülke tarafından bilinmesine ve şehitlerimize saygı gösterilmesi gerek. Erzurum'un bilinmeyen birçok güzelliği var. Bu mevziler bu günlere kadar canlı tutulsa da tehlikeler ortadan kalktıktan sonra bu bölge sadece halk ziyaretine kaldı. Halkımız bu laleleri şehit kanlarına bağlamasının sebebi biz burada çok fazla şehit verdik. Buradaki bütün laleler de kan kırmızısı" dedi.

Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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