Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor
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Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor

10.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:42
Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor

Erzurum'un Başören Mahallesine giden araçlar mahalleye girmekte de zorluk çekiyor çıkmakta da. Kış mevsimi boyunca yoğun kar fırtınası altında kalan köyde iş makinalarının temizlediği yol sadece 5 dakika sonra yeniden kapanıyor. Mahalleye giren bir araç geri çıkmak istediğinde ise yeniden kapanan yolla karşılaşıyor.

Erzurum'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesi yoğun kar fırtınasından 4 ay boyunca kurtulamıyor. 2 bin 800 rakımda bulunan 300 hanelik köyde ulaşım sıkıntısına iş makinaları da çözüm olamıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinaları köy yolunu temizlemek için her gün mücadele verse de açılan yollar 5 dakikada yine kapanıyor.

Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor

Köye gelecek olan vatandaşlar köyün girişinde kapanan yolu görünce ya geri dönüyor ya da köy halkından yardım istiyor. Kara saplanan araçlar ise iş makinalarının yardımıyla çıkartılıyor.

Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor

"İŞ MAKİNASI GİDER GİTMEZ YOL KAPANIYOR"

Köyde yaşayan vatandaşlardan Ziya Parlar her kış aynı çileyi çektiklerini ifade ederek, "Biz bu köyde 9 ay kış, 3 ay yaz yaşıyoruz. Kışın iş makinaları buraya her gün geliyor yolu açıyorlar gidiyorlar. Onlar gider gitmez yol yeniden kapanıyor. Kendi araçlarımızı yeri geliyor küreklerle çıkartıyoruz. Biz bu çileyi her kış çekiyoruz. Köyde herkesin aracı var ama herkes burada kalıyor. Dün mesela köyde birisi hastalandı gelen ambulans köyün girişinde kaldı. Bütün köylü toplandık ambulansı çıkarttık" dedi.

Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor

"KAR SİPERLERİ İSTİYORUZ"

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş ise yolların kapanmasını kar siperlerinin engel olabileceğini kaydederek, "Bugün bu kadar fırtına olmasına rağmen burası köyümüzün en güzel günlerinden birisi diyebilirim. Daha kötü günleri gördük. Kar çok olunca köy yollarımız daha kötü oluyordu. Yolumuz sürekli açılıyor. Ama sürekli kapanmaması için buraya rüzgar siperleri yapılmasını istiyoruz. Yollarımız çok iyi değil. İyileştirilmesini istiyoruz. Kar siperleri bize çok yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Öte yandan kar fırtınasının yaşandığı mahallede biriken karlar evlerin çatı kısmına kadar ulaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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