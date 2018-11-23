Bu Kışın En Duygusal Hit Şarkısı Belli Oldu!

Müzisyen kimliğinin yanı sıra başarılı bir söz yazarı olan Emrah Karakuyu'nun sözü kendisine ait yeni şarkısının beste ve aranjesi ise Can Volkan imzası taşımaktadır.

Müzik piyasasının duygusal hit şarkısı olmaya aday "Bilen Yok", Murat Gültekin yönetmenliğinde çekilen yeni video klibiyle şimdi "Basemode Records" YouTube kanalında sizlerle!