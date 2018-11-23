Bu Kışın En Duygusal Hit Şarkısı Belli Oldu!
R&B, Reggie, Hip-hop ve Trap müzik türlerindeki çalışmalarıyla ve bir çok rap müzisyeni ile yaptığı düetlerle dikkatleri üzerine çeken Emrah Karakuyu'nun, yepyeni duygusal şarkısı "Bilen Yok" Sony Music Türkiye & Basemode Records etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Müzisyen kimliğinin yanı sıra başarılı bir söz yazarı olan Emrah Karakuyu'nun sözü kendisine ait yeni şarkısının beste ve aranjesi ise Can Volkan imzası taşımaktadır.
Müzik piyasasının duygusal hit şarkısı olmaya aday "Bilen Yok", Murat Gültekin yönetmenliğinde çekilen yeni video klibiyle şimdi "Basemode Records" YouTube kanalında sizlerle!