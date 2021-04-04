Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu
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Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Haber spikeri Ece Üner, katıldığı bir Youtube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinsel gücü artırıcı ilaç ve meme silikonuna yapılan yatırımın alzheimer'a yapılan yatırımdan beş kat fazla olduğunu söyleyen Üner," 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" dedi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'daki kanalında yaptığı programa konuk oldu. Programda Uğur'un sorularını yanıtlayan ünlü spiker, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu

AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU

Kitabındaki bir anetdottan bahseden Ece Üner, "Belleğe yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Cinsel gücü artırıcı ilaç ve meme silikonuna yapılan yatırım, alzheimer'a yapılan yatırımın beş katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar yaptıkları bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" şeklinde konuştu.

Verdiği bilgi ile sosyal medyada gündem olan ünlü spiker, açıklamasının devamında ise"Kitapta böyle hikayeler var. Rencide edilmesi gereken yaman çelişkiler" dedi.

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu
Damla Çelikli
Haberler.com
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