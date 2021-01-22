Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü

İngiltere'de, eğlenmek amacıyla alkolün dozunu fazla kaçıranların düştüğü en komik anları seçmek için bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın kazananı ise klozet başında beyaz çarşafa bürünmüş bir kadının fotoğrafı oldu.

Kutlamalarda alkolü fazla kaçırıp perişan olanların düştüğü durum, "Her şeyin fazlası zarar" sözünün en güzel örneği. Eğlenirken durması gereken yeri bilmeyenlerin düştüğü komik ve eğlenceli anları sizler için derledik.

Kazanan fotoğraf çarşaflara sarılmış bir kadın.

İkinci sırada fil tulumu giymiş Arthur adında bir adam var.

Pembe bir bavulun içinde uyuyakalmayı başaran bir kadın.

Başını kutunun içine sokmuş bir kadın.

Kendisini 'Uyuyan Güzel' sanan bir genç kadın.

Çantasına yığılmış, trende seyahat eden bir kadın.

Festival kampının ortasında sızan genç kızımız.

Bir takım şakalar.

Yarışma, alkolün vücuda verdiği zararı en aza indirmek için tasarlanmış bir besin takviyesinin yaratıcısı olan Survivor tarafından düzenlendi.