Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü

22.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:13
Bu kare

İngiltere'de, eğlenmek amacıyla alkolün dozunu fazla kaçıranların düştüğü en komik anları seçmek için bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın kazananı ise klozet başında beyaz çarşafa bürünmüş bir kadının fotoğrafı oldu.

Kutlamalarda alkolü fazla kaçırıp perişan olanların düştüğü durum, "Her şeyin fazlası zarar" sözünün en güzel örneği. Eğlenirken durması gereken yeri bilmeyenlerin düştüğü komik ve eğlenceli anları sizler için derledik.

Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Kazanan fotoğraf çarşaflara sarılmış bir kadın.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
İkinci sırada fil tulumu giymiş Arthur adında bir adam var.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Pembe bir bavulun içinde uyuyakalmayı başaran bir kadın.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Başını kutunun içine sokmuş bir kadın.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Kendisini 'Uyuyan Güzel' sanan bir genç kadın.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Çantasına yığılmış, trende seyahat eden bir kadın.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Festival kampının ortasında sızan genç kızımız.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı
Bir takım şakalar.
Bu kare 'Her şeyin fazlası zarar' sözünün hayattaki karşılığı

Yarışma, alkolün vücuda verdiği zararı en aza indirmek için tasarlanmış bir besin takviyesinin yaratıcısı olan Survivor tarafından düzenlendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:13:26. #1.15#
title