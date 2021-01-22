Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü
22.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:13
İngiltere'de, eğlenmek amacıyla alkolün dozunu fazla kaçıranların düştüğü en komik anları seçmek için bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın kazananı ise klozet başında beyaz çarşafa bürünmüş bir kadının fotoğrafı oldu.
Kutlamalarda alkolü fazla kaçırıp perişan olanların düştüğü durum, "Her şeyin fazlası zarar" sözünün en güzel örneği. Eğlenirken durması gereken yeri bilmeyenlerin düştüğü komik ve eğlenceli anları sizler için derledik.
Yarışma, alkolün vücuda verdiği zararı en aza indirmek için tasarlanmış bir besin takviyesinin yaratıcısı olan Survivor tarafından düzenlendi.