Bu Kapı Kolu Kendi Kendini Dezenfekte Edebiliyor Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalar yürüten bir grup İngiliz bilim adamı hastanelerde, işyerlerinde ve okullarda Koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kendi kendine dezenfekte edebilen kapı panelleri geliştirdi.

Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalar yürüten bir grup İngiliz bilim adamı hastanelerde, işyerlerinde ve okullarda Koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kendi kendine dezenfekte edebilen kapı panelleri geliştirdi. Surfaceskins tarafından geliştirilen ürün, kapı kollarını daha güvenli hale getiriyor.

Kirlenmiş yüzeyler şimdiye kadar Koronavirüsün el yoluyla yayılmasını kontrol etmede büyük bir güvenlik açığı yarattı. El yıkama ve jel temizleyiciler iş görüyor ancak bir kapıya dokunduğunuzda; virüsü kapıya dokunan diğer birçok insandan almak, kontaminasyon seviyelerini önemli ölçüde artırıyor ve enfeksiyondan kaçınmayı imkansız hale getiriyor.

Koronavirüsü yok edebilen antibakteriyel kapı kolu

Surfaceskins'in ürettiği yeni dezenfekte kapı kolu ise bakteri ve virüsleri öldüren bir alkol jeli barındırıyor. Bu kapı itme ve çekme kolları, bir önceki dokunandan dolayı virüs barındırıyor olsa bile saniyeler içinde öldürebiliyor ve size virüsün geçmesini engelliyor.

Geri dönüştürülebilir plastik bir kılıf içine sığacak şekilde monte edilmesi ve bakımını kolaylaştıran tekstil ürününden yapılan kapı kolu, toplamda 1000 dokunmaya kadar kendini dezenfekte edebiliyor. Şu anda şirket, talebi karşılamak için günde 500 birimden fazlasını üretmeyi hedefliyor.