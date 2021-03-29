Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi
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Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

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Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a ulaşırken, ülkeden gelen görüntüler de kan dondurmaya devam ediyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, askerlerin sivil halkın yaşadığı evlere yabancı cisimler fırlattığı ve o anların kaydedildiğini fark etmeleriyle kamerayı sopayla kırmaya çalıştıkları görülüyor.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 36 can kaybının daha doğrulandığı belirtilerek toplam ölü sayısının en az 459 olduğu belirtildi. Ülkede 2 bin 559 kişinin gözaltında olduğu ve hakkında gözaltı kararı bulunan 119 kişinin ise gizlendiği kaydedildi.

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

KAMERAYI SOPAYLA KIRMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin sivil halkın yaşadığı evlere yabancı cisimler fırlattığı görüldü. Bu anların kaydedildiğini fark eden güvenlik güçlerine bağlı bir kişinin ise kamerayı sopayla kırmaya çalışması dikkat çekti.

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.

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Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi
Haber Yorumları (5)
OGUZ: Acaba kimlerin ahi cikiyor
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AHMET: türkiyenin sonu gibi gibi
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BEHCET: Sivil idareye destek vererek onbinlerce müslümanı yerinden sürgün eden pasaport kimlik vermeyen nüfusa kayıt yapmayan adam yerine koymayan Ordu şimdi kemiği paylaşamıyorlar oh olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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