Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada 1,5 milyon doz eşiği aşıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her gün yeni bir rekor kırılıyor. Aşılamada kritik eşiğin aşıldığı müjdesini veren Bakan Koca, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi.

Koronavirüsle mücadelede önemli bir yer tutan aşılama, tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşımda günlük aşılama miktarının 1,5 milyon dozu aştığının müjdesini verdi.

BAKAN KOCA, 1,5 MİLYONUNCU DOZU YAPAN SAĞLIKÇIYI PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Haziran saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 24 milyon 700 bin 11, ikinci doz 14 milyon 153 bin 823 oldu. Böylece toplam doz miktarı 38 milyon 853 bin 834'a yükseldi.