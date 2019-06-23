Bu Hafta Yayınlanan 8 Ücretsiz Oyun (Android)

Yaz tatilinin başlamasıyla beraber telefonunuzda oynayabileceğiniz yeni oyun arayışına girdiyseniz bu liste tam da size göre. Bu hafta yayınlanan 8 ücretsiz Android oyunla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen listemize geçelim.

1. Harry Potter: Wizards Unite

Pokemon GO'nun yapımcısı Niantic tarafından geliştirilen Harry Potter: Wizards Unite, Pokemon GO'da yaptığımıza benzer şekilde 'lanetli eşyaları' toplayarak oynadığımız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı AR sistemi sayesinde oyun, Harry Potter hayranları tarafından oldukça ilgiliyle karşılanacak gibi duruyor.

2. Dota Underlords

Dota Underlords, Valve'ın MOBA oyunu Dota 2'den üretilen bir versiyon. Hâlâ beta sürümünde bağımsız bir oyun olan Dota Underlords, henüz para kazanma özelliğine sahip değil. Bu betanın ne kadar süreceği ise şu anda bilinmiyor. Bu yüzden geç kalmadan Dota deneyimini yaşamak için oyunu indirmenizi tavsiye ediyoruz.

3. Cursivity

Cursivity, basit blok hareketlerine dayanan bir bulmaca oyunu. Blokları doğrudan kontrol etmek yerine onlara hedeflerine ulaşmaları için önceden birtakım komutlar vermeniz gerekiyor. Aşama aşama zorlaşan bu oyunda kendinizle yarışabilirsiniz.

4. Survive The Bridge

Survive The Bridge, gerçek hayattan esinlenen ve yıkılan köprüleri bir şekilde aşarak ilerlemeniz gereken bir oyun olarak karşımızda. Oyunun grafikleri kötü görünüyor olabilir fakat oynanış ve oyunun içinde barındırdığı espri anlayışı, bu oyunu listemize eklememizdeki sebep.

5. Stickman Dash Runner

Oyunun adından da anlaşılacağı üzere Stickman Dash Runner, bir çöp adamı oradan oraya koşturduğumuz ve maceradan maceraya atıldığımız bir oyun. Reflekslerinizi ve hızınızı test etmek istiyorsanız oyuna bir göz atmalısınız.

6. Pop Art Painter 3D

Paper Plane Planet'in yaratıcıları OHM Games'in geliştirdiği oyun, nesneleri boyadığımız bir boyama oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu grafiklere sahip oyun, her gün güncelleştirme alarak farklı nesneleri boyamanızı sağlıyor. Pop Art Painter 3D'nin rahatlamak için birebir olduğunu söyleyelim.

7. Gravity Box - Minimalist Physics Game

Survive The Bridge gibi bu oyununda grafikleri sizi çekmeyebilir ama herkesin bu oyunu denemesi gerektiğini düşünüyoruz. Oyunda müzik yok ve her seviye olabildiğince minimal bir tasarım düşüncesiyle oluşturulmuş. Küçük bir kutu olarak başladığınız oyunda ekranda nereye dokunursanız oraya mermi atıyorsunuz ve parmağınızla mermilerin yönünü ayarlıyorsunuz. Oyun farklı seviyelerden oluşuyor ve bu seviyeleri aşmak çok da kolay değil.

8. Duels

Duels, RPG türünde ücretsiz bir PvP oyun olarak çıkış yaptı. Play Store'daki diğer tüm PvP oyunları gibi kendinizi geliştirebiliyorsunuz ve başarı elde etmek için çaba sarf ediyorsunuz. Oyun, geliştirdiğiniz karakterlerinizi başka karakterlerle savaştırmanız üzerine kurulu fakat bu savaş sistemi, derece puanlarınıza bağlı otomatik olarak gerçekleşiyor.

Bu hafta çıkan ücretsiz Android oyunları listemizin sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz oyunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.