Bu Hafta Yayınlanan 8 Ücretsiz Android Uygulama

Google Play Store'daki yeni ve ücretsiz uygulamaları sizlerle paylaşacağımız yazımıza hoş geldiniz. Listemizdeki uygulamaları beğenmeniz durumunda acele etmenizi tavsiye ediyoruz çünkü bu uygulamaların birçoğu yakın zamanda ücretli hâle gelebilir. Lafı daha fazla uzatmadan gelin listemize geçelim.

1. Firefox Preview:

Firefox'un yeni tarayıcısı Fenix açık beta sürecine girdi ve dileyen herkes tarayıcıyı test edebiliyor. Tarayıcı, şimdiye kadar sunulan hızın iki katını vadediyor. Firefox Preview, yepyeni bir arayüze sahip ve bu yüzden her türlü yeniliğe hazır olun.

2. LastPass MFA:

LastPass MFA uygulaması, çok faktörlü kimlik doğrulamasını bir adım öteye taşıyor. Android'in kendi içindeki parmak izi ya da yüz tanıma gibi güvenlik testlerine erişim sağlayan uygulama, tüm LastPass hesaplarınıza kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.

3. Ceri Launcher:

Android cihazınıza yeni temalar eklemeyi seviyorsanız Ceri Launcher, kesinlikle denemeniz gereken bir uygulama. Uygulama, Flutter SDK ile yapıldığı için yüksek performanslı çalışıyor. Aynı zamanda uygulama telefonların rahat çalıştırabileceği kadar hafif.

4. DataNinja – Boost Your Bandwidth:

DataNinja internet hızınızı arttırmak için çözümler sunan bir uygulama. Bu uygulama, ağınızı ve hücresel verinizi birlikte kullanarak indirmeye çalıştığınız veri için daha büyük bir bant genişliği sağlayabiliyor. En güzel kısmıysa uygulamayla birden fazla cihazı kullanarak indirmek istediğiniz dosya için bir indirme ağı oluşturabiliyorsunuz.

5. Trill Project:

Trill Project, anonimliğe önem veren bir sosyal ağ uygulaması. Bu sayede en derin korkularınızı ve filtreden geçirmediğiniz düşüncelerinizi insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki de içerikler moderatörlerin elinden geçiyor. Uygulama içinde bir sürü farklı topluluk var. Yani kullanıcı, kendisine uygun bir topluluk bulmakta zorlanmıyor. Henüz topluluklar çok büyük olmadığı için de insanların iletişim kurması daha kolay oluyor.

6. MashApp – Video Punchlines:

MashApp de bu hafta çıkan sosyal medya uygulamalarından biri. Uygulama, kısa video klipler paylaşmanıza olanak tanıyor. Arkadaşlarınız da size video kliplerle cevap verebiliyorlar.

7. Vingo – Walk and Win Money:

Vingo, adımlarınızı sayan ve akşam saatlerinde loto tarzı bir çekiliş yapan bir uygulama. Çekilişe kadar attığınız adım sayısı, çekiliş sonunda çıkan sayıyla eşleşiyorsa PayPal hesabınıza nakit para yatıyor. Yani uygulama bir yandan yürümeye teşvik ederken diğer yandan da gerçek para kazanmanıza da şans tanıyor. Vingo'nun şu an için Türkiye'de desteklenmediğini ve uygulamayı destek gelene kadar yalnızca yurt dışındaki takipçilerimizin kullanabileceğini ekleyelim.

8. LEGO(r) BOOST Star Wars(tm):

LEGO BOOST Star Wars uygulaması, Star Wars BOOST Droid Commander setiyle birlikte çalışan bir uygulama. Bu sette birleştirerek ortaya 3 tane droid çıkarmanızı sağlayan parçalar var. Bu parçaları birleştirdiğinizde yapabileceğiniz 40 taneden fazla uygulama görevi var. Nihai olarak bu uygulama, küçüklere eğlenirken öğrenebilecekleri birkaç tane ufak kodlama numarası öğretiyor.

Bu haftanın ücretsiz Android uygulamalarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de listedeki uygulamalar hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.