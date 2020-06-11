Bu Hafta Epic Games Store'da İki Ücretsiz Oyun Dağıtılıyor Her hafta bizlere ücretsiz oyun hediye etmeyi ihmal etmemiş olan Epic Games, bu haftayı da pas geçmedi. Ancak bu defa bir değil, iki oyunu birden indirebileceksiniz.

Her hafta bizlere ücretsiz oyun hediye etmeyi ihmal etmemiş olan Epic Games, bu haftayı da pas geçmedi. Ancak bu defa bir değil, iki oyunu birden indirebileceksiniz. ARK: Survival Evolved ve Samurai Shodown NeoGeo Collection, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları ise Pathway ve The Escapists 2 olacak.

Bu Hafta Epic Games Store İki Ücretsiz Oyun Dağıtıyor

Aslına bakarsanız ARK: Survival Evolved oyunun mağaza üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacağı daha önceden yaşanan bir sızıntı ile ortaya çıkmıştı. Ne var ki 4 Haziran 2020 tarihinden bahsedilmişti. Araya giren Overcooked! sonrasında, hayatta kalma oyunu bugün itibarıyla bizlerle buluştu.

ARK: Survival Evolved

Studio Wildcard tarafıdan geliştirilmiş ve Snail Games USA yayıncılığında 2017 yılında satışa sunulmuş olan ARK: Survival Evolved, hayatta kalma ögeleri barındıran aksiyon-macera oyunu oluyor.

Dinamik gece-gündüz geçişinin gerçekleştiği oyun, birinci veya üçüncü kişi bakış açısından oynanabiliyor. Amacınız ise mahsur kaldığınız bir adada etrafta dolaşan dinozorlar, tarih öncesi hayvanlar, doğal tehlikeler ve düşman insanlar karşısında hayatta kalmaya çalışmak olacak. Ateşli silahlar ve eğreti silahlar kullanarak kendinizi düşman insanlara ve yaratıklara karşı savunabiliyor ve üs kurabiliyorsunuz.

ARK: Survival Evolved açık dünya bir oynanış sunuyor ve haritasını ister yürüyerek isterseniz de evcilleştirebildiğiniz tarih öncesi hayvanların üzerinde gezebilmeniz mümkün oluyor.

Oyun ayrıca tek oyunculu veya çok oyunculu olarak da oynanabiliyor. Çok oyunculu mod bir sunucudaki oyuncular ile kabile kurmanıza olanak tanıyor. Azami kabile nüfusu sunucudan sunucuya değişiyor. Bununla birlikte evcilleştirilmiş dinozorlar ve inşa edilen yapılar genellikle kabile üyeleri arasında paylaşılabiliyor. Ayrıca oyuncuların birbirleriyle savaşamadıkları bir PvE modunun da olduğunu söyleyelim.

Samurai Shodown NeoGeo Collection

Digital Eclipse tarafından hazırlanmış olan Samurai Shodown NeoGeo Collection, esasen Neo Geo için satışa sunulmuş olan altı oyunun tamamını içeriyor. Bunlar Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III: Blades of Blood, Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge, Samurai Shodown V, Samurai Shodown V Special ve Samurai Shodown V Perfect olarak sıralanıyorlar. Koleksiyon paketi her bir yapım için çevrimiçi çok oyunculu modun yanı sıra sanat çalışması ve müzik içeren bir de müzeye sahip. Eğer dilerseniz Japonca ve Amerikan versiyonları arasında geçiş yapabileceksiniz.

Samurai Shodown, SNK tarafından geliştirilmiş olan dövüş oyunu serisi oluyor. Her bir oyunun hikayesi Japonya'nın kendisini dış dünyadan soyutladığı dönemde geçiyor ve birbirlerine göre farklılık gösterselerde, merkezi olarak bir grup karakterin ve bir bölgenin etrafında dönüyor.

Eğer bu oyunlar ilginizi çekmişse, 18 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin. Bu sayede, kalıcı olarak sizin olacaklar.