Bu Hafta Epic Games Store'da İki Ücretsiz Oyun Dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu Hafta Epic Games Store'da İki Ücretsiz Oyun Dağıtılıyor

Her hafta bizlere ücretsiz oyun hediye etmeyi ihmal etmemiş olan Epic Games, bu haftayı da pas geçmedi. Ancak bu defa bir değil, iki oyunu birden indirebileceksiniz.

Bu Hafta Epic Games Store'da İki Ücretsiz Oyun Dağıtılıyor
11.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:52

Her hafta bizlere ücretsiz oyun hediye etmeyi ihmal etmemiş olan Epic Games, bu haftayı da pas geçmedi. Ancak bu defa bir değil, iki oyunu birden indirebileceksiniz. ARK: Survival Evolved ve Samurai Shodown NeoGeo Collection, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları ise Pathway ve The Escapists 2 olacak.

Bu Hafta Epic Games Store İki Ücretsiz Oyun Dağıtıyor

Aslına bakarsanız ARK: Survival Evolved oyunun mağaza üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacağı daha önceden yaşanan bir sızıntı ile ortaya çıkmıştı. Ne var ki 4 Haziran 2020 tarihinden bahsedilmişti. Araya giren Overcooked! sonrasında, hayatta kalma oyunu bugün itibarıyla bizlerle buluştu.

ARK: Survival Evolved

Studio Wildcard tarafıdan geliştirilmiş ve Snail Games USA yayıncılığında 2017 yılında satışa sunulmuş olan ARK: Survival Evolved, hayatta kalma ögeleri barındıran aksiyon-macera oyunu oluyor.

Dinamik gece-gündüz geçişinin gerçekleştiği oyun, birinci veya üçüncü kişi bakış açısından oynanabiliyor. Amacınız ise mahsur kaldığınız bir adada etrafta dolaşan dinozorlar, tarih öncesi hayvanlar, doğal tehlikeler ve düşman insanlar karşısında hayatta kalmaya çalışmak olacak. Ateşli silahlar ve eğreti silahlar kullanarak kendinizi düşman insanlara ve yaratıklara karşı savunabiliyor ve üs kurabiliyorsunuz.

ARK: Survival Evolved açık dünya bir oynanış sunuyor ve haritasını ister yürüyerek isterseniz de evcilleştirebildiğiniz tarih öncesi hayvanların üzerinde gezebilmeniz mümkün oluyor.

Oyun ayrıca tek oyunculu veya çok oyunculu olarak da oynanabiliyor. Çok oyunculu mod bir sunucudaki oyuncular ile kabile kurmanıza olanak tanıyor. Azami kabile nüfusu sunucudan sunucuya değişiyor. Bununla birlikte evcilleştirilmiş dinozorlar ve inşa edilen yapılar genellikle kabile üyeleri arasında paylaşılabiliyor. Ayrıca oyuncuların birbirleriyle savaşamadıkları bir PvE modunun da olduğunu söyleyelim.

Samurai Shodown NeoGeo Collection

Digital Eclipse tarafından hazırlanmış olan Samurai Shodown NeoGeo Collection, esasen Neo Geo için satışa sunulmuş olan altı oyunun tamamını içeriyor. Bunlar Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III: Blades of Blood, Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge, Samurai Shodown V, Samurai Shodown V Special ve Samurai Shodown V Perfect olarak sıralanıyorlar. Koleksiyon paketi her bir yapım için çevrimiçi çok oyunculu modun yanı sıra sanat çalışması ve müzik içeren bir de müzeye sahip. Eğer dilerseniz Japonca ve Amerikan versiyonları arasında geçiş yapabileceksiniz.

Samurai Shodown, SNK tarafından geliştirilmiş olan dövüş oyunu serisi oluyor. Her bir oyunun hikayesi Japonya'nın kendisini dış dünyadan soyutladığı dönemde geçiyor ve birbirlerine göre farklılık gösterselerde, merkezi olarak bir grup karakterin ve bir bölgenin etrafında dönüyor.

Eğer bu oyunlar ilginizi çekmişse, 18 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin. Bu sayede, kalıcı olarak sizin olacaklar.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar Haber
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Bu Hafta Epic Games Store'da İki Ücretsiz Oyun Dağıtılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 21:53:40. #1.14#
title