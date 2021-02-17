Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş maçı neden yok?
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Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş maçı neden yok?

17.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:23
Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş maçı neden yok?

Süper Lig 26. haftası devam ederken, Beşiktaş bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş maçı neden yok? soruları merak edildi! İşte detaylar...

Süper Lig'de 25. haftayı Gençlerbirliği'ni 3-0'lık mağlup eden Beşiktaş, bu haftaki maçı bay geçti ve sahalara 10 günlük bir ara verdi. Lig'de 26. haftayı bay geçirecek olan Siyah Beyazlılar için takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası için 3 gün izin verdi. Beşiktaş, bu arada hem gücünü depolayacak hem de eksiklerini kapatması için şans yakalayacak.

BU HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?

Kara Kartal, Süperlig'in 26. haftasını bay geçti, yani bu hafta Beşiktaş'ın maçı olmayacak. Beşiktaş, Süperlig'in 27. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir. İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde ise, Süperlig geçtiğimiz sezonun ardından alınan küme düşme durumunun kaldırılması kararı sebebiyle her hafta bir takımın bay geçmesini önermişti. Bu sebeple her hafta farklı bir takım bay geçmektedir. Bay geçen takımın o hafta maçı olmaz.

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