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Sinema - Belalı Karakol

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

"Belalı Karakol" Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder'ın oynadığı "Belalı Karakol" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.

"Belalı Karakol"

Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder'ın oynadığı "Belalı Karakol" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.

Senaryosunu Kurt McLeod ve Joe Carnahan'ın birlikte kaleme aldığı yapım, küçük bir kasabadaki polis merkezinde; profesyonel bir katil olan Bob Viddick, akıllı çaylak polis Valere Young, iki yüzlü bir dolandırıcı olan Teddy Murretto ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan psikopat tetikçi Anthony Lamb arasında yaşananları konu ediniyor.

Sinema - Belalı Karakol

Sinema - Belalı Karakol

Sinema - Belalı Karakol

Sinema - Belalı Karakol
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
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