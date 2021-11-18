Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık

Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

"Ecinni" filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.