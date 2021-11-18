Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık - Haberler
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Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

"Ecinni" filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.

Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık

Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık

Sinema - Ecinni 3: Issız Çığlık

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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