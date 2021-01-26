12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
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12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı

26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:35
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı

İzmir'de 15 yıllık sevgilisi Dilek Yüksel'i 12 bıçak darbesiyle öldüren pazarcı Seyfettin Eğrilmez ilk kez hakim karşısına çıktı. Eğrilmez, "Dilek'i kıskançlık yüzünden çıkan tartışmadan dolayı öldürdüm" derken öte yandan cinayetten saatler önce, aile dostları ile aynı masada birlikte yemek yedikleri anlara ait bir kare ortaya çıktı.

Birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Dilek Yüksel'i darbedip kendisinden kaçmaya çalışırken apartman boşluğunda 12 bıçak darbesi ile feci şekilde öldüren ve 24 yıla kadar hapsi istenen Seyfettin Eğrilmez hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede cinayetten saatler önce, annesinden kalan 150 bin liralık miras için Dilek ile Seyfettin'in tartıştıkları, sanığın mirası alması konusunda talihsiz kadına baskı içeren söylemlerde bulunduğu iddiaları da yer aldı.

"HATIRLAYAMADIĞIM SAYIDA BIÇAKLA VURDUM"

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Eğrilmez, 15 yıldır nikahsız birliktelik yaşadıklarını, kayınvalidesinin geçen yıl vefat ettiğini, miras yüzünden tartıştıkları ve ona baskı yaptığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Olay akşamı 4 kişi Buca'da yemek yediklerini, gece saat 04.00'te eve döndüklerini, sevgilisi Dilek'in kendisini aşağıladığını söyleyen Eğrilmez, "Aramızda itişme oldu. Dışarı kaçmak istedi. Merdivenlerden indi, ben de peşinde inip, belinin yan tarafına hatırlayamadığım sayıda bıçakla vurdum. Kavgalarımız mirastan değil, kıskançlıktan kaynaklanıyordu" diye konuştu.

CİNAYETTEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE KATİLİYLE AYNI MASADA

Dilek Yüksel'in öldürülmeden saatler önce, sevgilisi Seyfettin Eğrilmez ve iki aile dostu ile aynı masada birlikte yemek yedikleri ortaya çıkmıştı.

'KASTEN DEGİL CANAVARCA'

Avukat Efe Alper, müvekkili Dilek Yüksel'i öldüren sanığın talihsiz kadını kasten değil, canavarca hisle yani 12 ayrı bıçak darbesi ile öldürdüğünü, bu nedenle hüküm açıklanırken her ne kadar takdir mahkemenin de olsa, sanık lehine olayda hafifletici sebepler olmadığının göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

"ANNEMİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Dilek Yüksel'in 24 yaşındaki kızı Duygu S. sanığın yalan söylediğini, annesini sürekli dövdüğünü, hatta daha önce de ayağından bıçakla yaraladığını belirterek, "Anneannemden 150 bin lira para kaldı. Bu parayı dedem vefat ettikten sonra annem ve kardeşleri paylaşacaktı. Anneannem öyle vasiyet etmişti. Annem telefonda Seyfettin'in kendisine, 'Parayı al yoksa kızını öldürürüm, seni öldürürüm' dediğini bana söyledi. Bu yüzden kendisine sürekli baskı yapıp, tehdit ediyordu" dedi. Tanık Hüseyin G. de, sanığın paranın paylaşılması konusunda Dilek'e baskı yaptığı öne sürdü.

Haber Yorumları (1)
MERT: İnsan peşine koşun akılsızlar karizma değil
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