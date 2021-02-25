"Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Padişah" şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can Padişah" şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Padişah şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri, "Padişah" şarkı sözleri konuları araştırıldı.
SİBEL CAN PADİŞAH ŞARKI SÖZLERİ
Üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Sakın üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım derdim çok
Dostum var hiç dermanım yok
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan
El mi yaman? ben mi yaman?
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Sakın üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım derdim çok
Dostum var hiç dermanım yok
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan
El mi yaman? ben mi yaman?
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu devirde kimse sultan değil