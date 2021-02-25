"Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Padişah" şarkı sözleri!
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"Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Padişah" şarkı sözleri!

25.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:46

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can Padişah" şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Padişah şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Bu devirde kimse sultan değil" şarkı sözleri, "Padişah" şarkı sözleri konuları araştırıldı.

SİBEL CAN PADİŞAH ŞARKI SÖZLERİ

Üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Sakın üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben

İnatçıyım derdim çok

Dostum var hiç dermanım yok

Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman

Neler çektim bu dünyadan

El mi yaman? ben mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu zamanda kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Sakın üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben

İnatçıyım derdim çok

Dostum var hiç dermanım yok

Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman

Neler çektim bu dünyadan

El mi yaman? ben mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu zamanda kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu devirde kimse sultan değil

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