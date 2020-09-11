Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi
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Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi

Hindistan'da köyün havuzuna giren timsahı yakalayan köylüler, hayvanı bırakmak için fidye istedi. 680 dolar isteyen köylüler, uzun çabaların ardından hayvanı serbest bırakmaya ikna edildi.

Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi
11.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:01

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan bir köyde meydana gelen olayda, bir timsah köydeki havuza girdi. Yetkililerden yardım isteyen köylüler herhangi bir destek gelmeyince timsahı kendi imkanlarıyla yakaladı. Hayvanı rehin alan köy halkı, canlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle orman koruma yetkililerinden 680 dolar fidye istedi.

YETKİLİLER GELMEYİNCE İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Köylerindeki havuzda bir timsahın yüzdüğünü fark eden köylüler panik ve korkuya kapılıp yetkililerden yardım talebinde bulundu. Ancak yardıma gelen ekip, ilk günde havanın kararmasıyla birlikte timsahı kurtaramadı. Bunun üzerine köylüler ertesi gün sorunu kendileri çözmek isteyip timsahı yakalamaya karar verdi. Timsahı yakalamaya başaran köylüler hayvanı iple bağlayıp bırakmaya reddetti.

680 DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Köylüler, timsahı havuzdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle hayvanı bırakmak için eyaletteki orman koruma yetkililerinden 50 bin Hindistan rupisi (680 dolar) para istedi.

SAATLER SONRA İKNA EDİLDİLER

Konuya ilişkin Times of India'ya konuşan orman koruma yetkilileri, köylüleri ikna etmek için saatlerce uğraştıklarını, polisin cezai yaptırımları uygulama tehdidinde bulunduğunu, tüm bu çabaların sonunda timsahın serbest bırakıldığını anlattı.

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