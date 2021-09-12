Bu da cağ dondurma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu da cağ dondurma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bu da cağ dondurma

Erzurum'da cağ kebabından sonra cağ dondurma Erzurumlulardan tam not aldı.

Erzurum'da cağ kebabından sonra cağ dondurma Erzurumlulardan tam not aldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir işletme cağ kebabı şeklinde yaptığı dondurmayı vatandaşlara ikram etti. Tahta çubuklarla cağ şeklinde kestikleri dondurmayı vatandaşlara ikram eden dondurma işletmecisi Osman Kocaoğlu, "Cağ kebabı olur da cağ dondurma olmaz mı. Bu dondurma 4 saat beklese bir şey olmaz. Maraş'ın dondurması, Erzurum'dan meydan okuyoruz" dedi.

Cağ dondurmayı yiyen Erzurumlular ise, "Cağ kebabı gibi cağ dondurması da çok lezzetli. Herkese cağ dondurma tavsiye ediyoruz" dediler. - ERZURUM

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

Bu da cağ dondurma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Alişan Seda Sayan Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Max Meyer Arda Turan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu da cağ dondurma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:00:45. #1.17#