Bu çarşamba 'Öldün, Duydun Mu?' adlı oyun seyirciyle buluşuyor!

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Bültenler) - Oyun, 12 Ocak Çarşamba günü 20:30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk kez sahneleniyor.

İntihara meyilli bir adamı hayata döndürme çabasının anlatıldığı oyun, 12-15 Ocak, 19-22 Ocak 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

Müziğini Emrah Can Yaylı'nın, kareografisini Senem Oluz'un, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler'in yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor.

Oyunun Konusu:

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor.

İyi seyirler…

İntihara Meyilli Bir Adamın Pişmanlığı (Oyun Metninden)

EBE- Özledi annesini. (Adam'a) Değil mi? (Adam onaylar) Her şeye rağmen özledi. Belki bin kez istemişti ölse de kurtulsam diye. Şimdi kendi öldü, kurtuldu annesinden. Ama işler tersine döndü birdenbire. Yanımda olsa da kavga etsem diye düşünüyor şimdi. Bağırsak çağırsak birbirimize. Ben yine evden kaçsam. O yine beni bulmak için yollarda perişan olsa. Yine tokat atsa bana bulunca. Yine kapatsa odama. Yine ben sinirden hüngür hüngür ağlarken, annemin içeriden yükselen ağlama sesi karışsa öfkeme. Yine onu anlasam.

Ama hep inkâr etsem anladığımı. Yine bana oğlum dese. Ben yine kaçsam ona annem demekten. Yine ondan nefret etsem. Arna bunu ona söyleyebilsem.

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