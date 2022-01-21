Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor
Neredeyse her gün yeni bir seçim anketi sonucuyla karşılaşan Türkiye ilk kez farklı bir araştırmanın sonuçlarını konuşuyor. Metropoll Araştırma katılımcılara "Seçimlerde birden fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyası kullanılmalı mı?" sorusunu yöneltirken, ankete katılanlar yüzde 75,3 "Evet kullanılmalı" yanıtını verdi.
Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022: Seçimlerde Parmak Boyası" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 75'i seçimlerde parmak boyası uygulamasının olmasını istiyor.
"İKİNCİ KEZ OY KULLANMA İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRACAK"
Araştırmada yöneltilen "Seçimlerde oy kullananların ikinci kez oy kullanmaması için parmak boyası uygulamasına geçilmeli mi?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
Evet geçilmelidir: 75.3
Hayır gerekli değil: 20.3
Bilmiyorum: 4.4