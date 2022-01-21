Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor - Haberler
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Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor

Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Neredeyse her gün yeni bir seçim anketi sonucuyla karşılaşan Türkiye ilk kez farklı bir araştırmanın sonuçlarını konuşuyor. Metropoll Araştırma katılımcılara "Seçimlerde birden fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyası kullanılmalı mı?" sorusunu yöneltirken, ankete katılanlar yüzde 75,3 "Evet kullanılmalı" yanıtını verdi.

Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022: Seçimlerde Parmak Boyası" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 75'i seçimlerde parmak boyası uygulamasının olmasını istiyor.

"İKİNCİ KEZ OY KULLANMA İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRACAK"

Araştırmada yöneltilen "Seçimlerde oy kullananların ikinci kez oy kullanmaması için parmak boyası uygulamasına geçilmeli mi?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Evet geçilmelidir: 75.3

Hayır gerekli değil: 20.3

Bilmiyorum: 4.4

Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Seçim anketi, MetroPOLL, Politika, Güncel, Haber

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