Bu anket belki de ilk defa yapılıyor! Katılımcıların yüzde 75'i seçimlerde parmak boyasına dönülmesini istiyor

Neredeyse her gün yeni bir seçim anketi sonucuyla karşılaşan Türkiye ilk kez farklı bir araştırmanın sonuçlarını konuşuyor. Metropoll Araştırma katılımcılara "Seçimlerde birden fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyası kullanılmalı mı?" sorusunu yöneltirken, ankete katılanlar yüzde 75,3 "Evet kullanılmalı" yanıtını verdi.