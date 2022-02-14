Bu akşam maç var mı? 14 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
14.02.2022 Bugün
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00:00
Deportes La Serena - Colo Colo
Şili Primera Ligi
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00:15
Guarani - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
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02:30
Nacional Asuncion - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
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02:30
Universidad Catolica - Union Espanola
Şili Primera Ligi
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14:00
Kura Çekimi
UEFA Gençlik Ligi
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14:00
Bolnisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
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19:30
Aluminij - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
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20:00
Adana Demirspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Hatayspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Gornik Zabrze - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
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20:30
Giannina - Aris
Yunanistan Süper Ligi
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22:00
Jong PSV - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
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22:45
Spezia - Fiorentina
İtalya Serie A
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22:45
Le Havre - Bastia
Fransa Ligue 2
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23:00
Mallorca - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
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23:00
Ponferradina - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
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23:00
WBA - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
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23:15
Arouca - Maritimo
Portekiz Liga NOS