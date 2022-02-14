Bu akşam maç var mı? 14 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

14.02.2022 Bugün / 00:00 Deportes La Serena - Colo Colo Şili Primera Ligi / 00:15 Guarani - Sol De America Paraguay 1. Ligi - Apertura / 02:30 Nacional Asuncion - Cerro Porteno Paraguay 1. Ligi - Apertura / 02:30 Universidad Catolica - Union Espanola Şili Primera Ligi / 14:00 Kura Çekimi UEFA Gençlik Ligi / 14:00 Bolnisi - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga / 19:30 Aluminij - Radomlje Slovenya 1. Ligi / 20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig / 20:00 Hatayspor - Göztepe Spor Toto Süper Lig / 20:00 Gornik Zabrze - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa / 20:30 Giannina - Aris Yunanistan Süper Ligi / 22:00 Jong PSV - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:45 Spezia - Fiorentina İtalya Serie A / 22:45 Le Havre - Bastia Fransa Ligue 2 / 23:00 Mallorca - Athletic Bilbao İspanya La Liga / 23:00 Ponferradina - Real Sociedad B İspanya La Liga 2 / 23:00 WBA - Blackburn Rovers İngiltere Championship / 23:15 Arouca - Maritimo Portekiz Liga NOS

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