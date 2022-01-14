Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Kırmızı Oda yok mu, neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?

KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kırmızı Oda bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Ayrıca bugün Masterchef Türkiye finali yapılacağı için Kırmızı Oda yeni bölümü ekranlarda olmayacaktır. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

İşte 14 Ocak TV8 yayın akışı:

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye/ Final

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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