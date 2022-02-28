Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Kalp Yarası yok mu, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 28 Şubat 2022 Pazartesi Kalp Yarası yeni bölüm yok mu, niye yok?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalp Yarası her Pazartesi ATV ekranlarına geliyordu. Fakat geçen hafta dizi final yaptığı için bugün ekranlarda olmayacak.

KALP YARASI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi geçen hafta final yaptı. Final bölümü 21 Şubat Pazartesi geçen hafta ekranlara gelmişti. Bundan dolayı dizinin yeni bölümleri artık olmayacaktır. Dizi final yaptığı için ekranlara gelmeyecek.

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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