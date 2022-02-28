Bu akşam Kalp Yarası yok mu, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 28 Şubat 2022 Pazartesi Kalp Yarası yeni bölüm yok mu, niye yok?
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ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bugün olmayacak mı merak ediliyor. Peki, Bu akşam Kalp Yarası yok mu, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 28 Şubat 2022 Pazartesi Kalp Yarası yeni bölüm yok mu, niye yok? Kalp Yarası sezon finali mi yaptı? Kalp Yarası tamamen final mi yaptı? Kalp Yarası başka kanala mı geçti? İşte detaylar...
Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Kalp Yarası yok mu, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 28 Şubat 2022 Pazartesi Kalp Yarası yeni bölüm yok mu, niye yok?
Kalp Yarası her Pazartesi ATV ekranlarına geliyordu. Fakat geçen hafta dizi final yaptığı için bugün ekranlarda olmayacak.
Dizi geçen hafta final yaptı. Final bölümü 21 Şubat Pazartesi geçen hafta ekranlara gelmişti. Bundan dolayı dizinin yeni bölümleri artık olmayacaktır. Dizi final yaptığı için ekranlara gelmeyecek.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha