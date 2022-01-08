Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam El Kızı yok mu, neden yok? El Kızı 8 Ocak Cumartesi yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Elkızı neden başlamadı? Bu hafta olmayacak mı?

EL KIZI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

El Kızı bu hafta yılbaşı tatil arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün dizinin son bölümü yayınlanacaktır. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.

EL KIZI YOK MU, NEDEN YOK? FOX YAYIN AKIŞI

Elkızı dizisi yılbaşı tatili arası nedeniyle bugün olmayacak. Elkızı yeni bölüm haftaya ekranlar agelecek.

20:00 - Maske Kimsin Sen?

22:30 - Elkızı

01:45 - Yasak Elma

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı-Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Gökçe Akyıldız : Songül Turan

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