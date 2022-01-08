Bu akşam El Kızı yok mu, neden yok? El Kızı 8 Ocak Cumartesi yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Elkızı neden başlamadı? Bu hafta olmayacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi El Kızı bugün yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam El Kızı yok mu, neden yok? El Kızı 8 Ocak Cumartesi yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Elkızı neden başlamadı? Bu hafta olmayacak mı? merak etti. Peki, El Kızı yok mu, neden yok? El Kızı bitti mi, final mi oldu? İşte detaylar...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam El Kızı yok mu, neden yok? El Kızı 8 Ocak Cumartesi yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Elkızı neden başlamadı? Bu hafta olmayacak mı?
El Kızı bu hafta yılbaşı tatil arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün dizinin son bölümü yayınlanacaktır. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.
Elkızı dizisi yılbaşı tatili arası nedeniyle bugün olmayacak. Elkızı yeni bölüm haftaya ekranlar agelecek.
- 20:00 - Maske Kimsin Sen?
- 22:30 - Elkızı
- 01:45 - Yasak Elma
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı-Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Gökçe Akyıldız : Songül Turan
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