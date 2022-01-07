Bu hafta Arka sokaklar yok mu, neden yok? Arka Sokaklar, Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu? Bu hafta Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? Arka Sokaklar saat kaçta? merak etti. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (7 OCAK 2022 CUMA)

Arka Sokaklar yılbaşı arası nedeniyle bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hayır dizi final yapmadı. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Dizi 1 hafta yılbaşı arası yapmıştır.

7 OCAK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - John Carter: İki Dünya Arasında

22:45 - Son Ültimatom

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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