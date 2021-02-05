Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 576. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!
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Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 576. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

05.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:49
Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 576. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

Yıllardır Kanal D ekranlarında kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, bu uzun soluklu polisiye dizisi, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 576. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar bugün var mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 576. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

15. sezonda Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan dizibu akşam saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemez. Mesut ,Selin'i yalnız bırakmaz ve kendi evine getirir. Burada ilaçlardan arınana kadar kampa gireceklerdir. Selin bu durum karşısında hırçınlaşır. Mesut'un operasyona gidip yanına Bahar'ı bıraktığı bir gün, Bahar'ın uyumasını fırsat bilen Selin evden kaçar.

Bahar emniyete gelince Zafer'i görür ve darmadağın olur. Hüsnü'den izin alıp Zafer'in sorgusuna girer. Herkesi dışarı çıkartır. Hakan ve Ali öğrenince panik olurlar. Bahar silahını beline takıp Zafer'in yanına girer, kapıyı kilitler ve kimseyi de içeri almaz.

Arif, Tilbe olayını Bahar'a anlatır. Ayrıca savcıya da gidip gerekli belgeleri teslim eder.

Nazike'nin evde tuhaf halleri ve konuşmaları aileyi meraka düşürür. Zeliha duyduğu telefon konuşmasından Nazike'nin kanser olduğu endişesine kapılır. Durumu Hüsnü ve kardeşleriyle paylaşır. Herkes teyzeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

Servet'in ekibimize yaptığı şantaj, Rıza Baba'nın daha erken davranıp şantaj nedenini ortadan kaldırmasıyla boşa çıkar. İlk kozu boşa çıkan Servet sevk edildiği savcılıktan denetimli serbestlikle bırakılır. Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır. Hakan, Savcı Fahri'nin karşısına çıkıp ifadesini verir. Avukatı Başak'ta, Hakan'ın yanındadır.

Selin, ağrıların şiddetine dayanamamaktadır. Doktorun uyarılarını iyice kulak ardı edip, ilaçları çekirdek gibi almaktadır. Durumun ciddiyetini fark eden Mesut, kontrolü ele almaya çalışır. Doktor da bu durumun hemen bitmesi için Selin'in ameliyat tarihini öne çeker. Ameliyat olabilmesi için Selin'in ilaçların dozunu aşmaması gerekmektedir.

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