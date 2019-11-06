06.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:03

Kahvehanelerden detaylar

Ağaçlardan detaylar

Kahvehanede oturanlardan detaylar

Kahvehane işletmecisi Mustafa Mar'ın açıklamaları

Kahvehane işletmecisi İrfan Orhan'ın açıklamaları

İsmail Babur'un açıklamaları Bu ağaçlar kahvehanelere hayat veriyor

Eyüpsultan'ın bazıları zamanında Yeşilçam filmlerine de mekan olmuş ortalarından ağaç yükselen kahvehaneleri ilgi odağı oldu

Kahvehane işletmecisi Mustafa Mar:

"Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Fatma Girik ve Cüneyt Arkın burada filmler çekti"

Kahvehane işletmecisi İrfan Orhan:

"Bazı müşteriler sırf bu ağacın altında çay ya da kahve içmek için geliyor"

İSTANBUL (AA) – İBRAHİM HALİL AKTÜRK - Eyüpsultan'da müşterilerinin gölgesinde çay kahve içip sohbet için geldiği ağaçlar, orta yerlerinden yükseldikleri kahvehanelere hayat veriyor.

Eyüpsultan'da birçok kahvehane, binanın ortasından yükselip etrafa dal budak salmasıyla biliniyor. Kahvehane müdavimleri de özellikle bu ağaçların gölgesinde kurulu masalarda oturup çay kahve içmek için geliyor.

Türk Sanat Müziğinin en çok bilinen romantik parçalarından "O ağacın altını şimdi anıyor musun" şarkısını anımsatan kahvehanelerden birinin işletmecisi Mustafa Mar, mekanın bu sayede birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptığını söyledi. Mar, yıllar önce dikilen ve zamanla büyüyüp içlerinden çıktıkları kahvehaneleri gölgeleriyle güzelleştiren ağaçları, veli nimet olarak gördüklerini belirtti.

Mar, "Bu ağaçlar zamanla büyüdü ve kesmeye kıyamadık. Yeşil zaten bizim doğamızda var. Dükkanın üst kısmını kapattık ama ağaçları koruma altına aldık. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Fatma Girik ve Cüneyt Arkın burada filmler çekti. Dükkan o dönemlerden bu yana zamana ayak uydurdu, değişime uğradı. Ama ağaçlar yerinde kaldı. Bu ağaçlarımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Birçok müşteri ağaçlar için geliyor"

Birçok müşterinin bu ağaçlar için geldiğini vurgulayan başka bir kahvehane işletmecisi İrfan Orhan ise, 50 yaşından daha büyük olduğunu belirttiği kestane ağacının mekanının ortasında büyüyebilmesi için büyük çaba harcadığını anlattı.

Orhan, "Rumlardan kalma bu yapının etrafında daha önceden küçük ağaçlar vardı. Ancak o ağaçlar zamanla kurudu. İş yerinin ortasına yeni bir ağaç diktik, zamanla büyüyüp dal budak sardı. Bu ağaç sayesinde müdavim olan müşterilerimiz çok. Bazıları sırf bu ağacın altında çay, kahve içmek için geliyor." ifadelerini kullandı.

Kahvehane müdavimlerinden İsmail Babur da gölgesinde oturduğu ağacın kendisine huzur verdiğini söyledi. Bu güzelim ağaçların kahvehanelerle bütünleştiğini, mekan böyle olduğu için burayı tercih ettiğini belirten Babur, "Bu ağaçların bugünlere gelmesinde iş yeri sahiplerinin emeği büyük. Bu ağaçların korunup bugünlere getirilmesinden çok memnunum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki bu ağaçlar var." dedi.

Kaynak: AA