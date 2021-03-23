BTR Coin Nedir? BTR Coin Yorum ve Grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BTR Coin Nedir? BTR Coin Yorum ve Grafiği

23.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:04
BTR Coin Nedir? BTR Coin Yorum ve Grafiği

BTR (Bitrue Coin) coin nedir sorusu ile BTR coin yorum ve grafiği araştırılıyor. Qtum coin, Bitrue borsasındaki yerel varlıktır. BTR, alım satım ücreti kesintileri, projelere göre nakit mevduatlar, listelemeler için oylama, varlık yönetimi programları ve kredi programları gibi tüm Bitrue işlerini desteklemek için tasarlanmıştır.

Bitrue Coin bugünkü fiyatı ₺1,55 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺62.775.970 TRY. Bitrue Coin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #678, piyasa değeri ₺202.824.088 TRY. Dolaşımdaki arz 130.521.128 BTR coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BTR COİN NEDİR?

Bitrue Coin (BTR), Bitrue borsasındaki yerel varlıktır. BTR, alım satım ücreti kesintileri, projelere göre nakit mevduatlar, listelemeler için oylama, varlık yönetimi programları ve kredi programları gibi tüm Bitrue işlerini desteklemek için tasarlanmıştır.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BTR Coin Nedir? BTR Coin Yorum ve Grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:33:51. #1.16#
title