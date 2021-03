BTR Coin Nedir? BTR Coin Yorum ve Grafiği

Bitrue Coin bugünkü fiyatı ₺1,55 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺62.775.970 TRY. Bitrue Coin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #678, piyasa değeri ₺202.824.088 TRY. Dolaşımdaki arz 130.521.128 BTR coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BTR COİN NEDİR?

Bitrue Coin (BTR), Bitrue borsasındaki yerel varlıktır. BTR, alım satım ücreti kesintileri, projelere göre nakit mevduatlar, listelemeler için oylama, varlık yönetimi programları ve kredi programları gibi tüm Bitrue işlerini desteklemek için tasarlanmıştır.