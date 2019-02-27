Btp Adayı Özkar, Kesob'u Ziyaret Etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkanı Alaiddin Özkar, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler'i ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren BTP Kilis Belediye Başkanı Alaiddin Özkar, KESOB Başkanı Şevket Memiler'e Kilis'in ekonomik sorunları ve çözüm yolları hakkında görüşlerini aktardı.

Memnun değilsek neden değişime gitmiyoruz?

Türkiye'de bugüne kadar çözüm adına yapılan ne varsa sonuçsuz kaldığına işaret eden BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, "Durumlar hiç iyi değildir. Vatandaşlarımızın çoğunun bankalara çok ciddi borçları var. Geçmişte Kilis'te bin 700 esnaf 40 bin TL kredi çekti, şimdi bunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Bunun neticesi halk perişan olacak. Sorunlarımıza çözüm olamayanları neden seçmeye devam ediyoruz? Eğer bundan memnun değilsek neden değişime gitmiyoruz?" dedi.

Kilis'i geliştirmek ve değiştirmek zorundayız

Belediyenin imkanlarını ön plana çıkarmak için yeni projeler ürettiklerini dile getiren Özkar, "Bu memleket çıkmaz sokak! Eskiden halkın en büyük geliri bavul ticaretiydi. Bugün bu açığı kapatacak yeni alternatifler üretmek, Kilis'i geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. Niyet rant elde etmek değil hizmet etmek olursa; belediye çok iyi para kazanır ve kazandırır. Sivil toplum örgütleri bu noktada çok önemli bir yere sahiptir. Biz halkımızın ve de esnafımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz.

Dünyanın en soğuk ülkelerine, Kilis'imizin üzümünü, sucuğunu, bastığını pazarlayacağız. Kilis bizim zamanımızda bir fabrika gibi çalışacak. Bugün bazı projelerimiz yarım yamalak uygulanmaya çalışılıyor. Ancak projelerin aslı Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'a aittir ve bunu en iyi şekilde hayata geçirecek BTP'dir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA