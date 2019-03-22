Btp Adayı Kotil: Vakit, Birlik Olma Vaktidir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ndeki konuşmasında, birlik ve beraberlik konusunda önemli mesajlar verdi. Kotil, "Neden hep İslam coğrafyasındaki kavga var? Biz birbirimizle kavga ediyoruz, kaynaklarımızı adamlara veriyoruz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Sultangazi'deki İstanbul Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Kotil, Sultangazi'den sonra Üsküdar'a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek karşıladığı Kotil, Türkiye'de birlikte beraberliğin önemini vurguladı. Kotil, burada yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Şunu çok iyi görmemiz lazım. Bizim kaynaklarımızda gözü olanlar açısından Rizeli ile Batmanlı arasında hiçbir fark yoktur" diyen Kotil, "Adamların bir tane derdi var, o oda Müslümanı Müslümana kırdırmak ve buradaki servetin üzerine konmak. Şuanda olan da bu... Neden hep İslam coğrafyasındaki kavga var? Biz birilerinin adına birbirimizle kavga ediyoruz, kaynaklarımızı adamlara veriyoruz. Sonuçta bizim elimizde bir tek kuruş para kalmıyor. Biz burada oturuyoruz, adamlar geliyor servetlerine servet katıyor. Biz bunu durdurabiliriz ama bir ve beraber olmamız lazım."

"MUHALEFET DEĞİŞİRSE İKTİDAR DA DEĞİŞİR"

Türkiye'nin tek çıkış yolunun BTP olduğunu ifade eden Kotil, "Türkiye'de bizi hep gizlemeye çalışıyorlar. Bakın sesi açtılar. Korkuyorlar ki Selim Kotil'in sesi duyulmasın... Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikati gizleyemezsiniz. Bizim sesimiz milletin kulağına da ulaştı, kalbine de ulaştı. Şimdi önümüzde bir seçim var. Muhalefet diyor ki, 'aman ha iki partinin dışında oyları bölmeyin' Niye? Çünkü bu iktidarı ayakta tutan bu boş muhalefettir. Şimdi bu muhalefet değişir ve yerine Haydar Hoca gelirse iktidar da gidecektir" ifadelerini kullandı.

"VAPURLARI ELEKTRİKLİ YAPACAĞIZ"

Sahilde vatandaşlarla sohbet eden Kotil, diğer partilerin stantlarını da ziyaret ederek, görevlilere başarılar diledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kotil'in halk buluşmasında seçim otobüsünün üzerine çıkan BTP İstanbul adayı Kotil, projelerini, "Şu vapurların bacasından kapkara çıkan dumanlara bakın. Kullandığı mazotunu denizi ve havayı kirlettiğini görün. Tuzla'da elektrikli gemiler yapılıyor ve bunlara başta Norveç olmak üzere dünyaya satılıyor. Türk mühendisleri yapıyor bunu. Neden biz bunu İstanbul'a getirmeyelim. Vapurları elektrikli yapacağız" sözleriyle anlattı.

Kotil, Kirazlıtepe'de de vatandaşlarla buluşarak, kentsel dönüşüm meselesine yaklaşımlarını anlattı. - İstanbul

Kaynak: DHA