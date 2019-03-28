Brunei'de Eşcinsel İlişkiye ve Zinaya Recm Cezası Geliyor

Brunei Sultanlığı, eşcinsel ilişki ve zinadan "suçlu bulunanların", yeni ceza yasasının yürürlüğe gireceği 3 Nisan'dan itibaren taşlanarak idam edileceğini açıkladı.

Mayıs 2014'te şeriata geçen ülkede İslami yasalar aşamalı olarak hayata geçiriliyor.

Yeni ceza yasası, recmedilecek kişilerin cezalarının infazının "bir grup Müslüman" tarafından izlenmesini de öngörüyor.

Yasa kapsamında hırsızlık yapanların elleri kesilecek.

'Başkalarının onayını beklemiyoruz'

Bazı insan hakları örgütleri, aynı zamanda başbakan olan Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye'yi kararından vazgeçmeye çağırdı.

Uluslarası Af Örgütü'nden Rachel Chhoa-Howard, "Brunei uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak, korkunç cezaları hayata geçirme planlarından derhal vazgeçmeli ve ceza yasasını değiştirmeli. Uluslararası toplum Brunei'yi kınamalı" dedi.

Brunei Sultanlığı'nın internet sitesinde recm ile ilgili yapılan açıklamada ise Hasan el Bulkiye'ye atfen "Hükümetimiz başkalarının bunu kabul etmesini ya da onaylamasını beklemiyor. Tek beklediğimiz şey, bizim onlara saygı duyduğumuz gibi onların da bize saygı duyması" denildi