Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı
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Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı

Brüksel'de, 2012 yılından bu yana Türkiye kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.

03.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:53
Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı

'nın başkenti 'de, 2012 yılından bu yana kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.


55 yaşın üzerindeki çalışanlar bundan böyle tam maaş almaya devam ederek haftada 5 gün yerine 4 gün çalışmayı tercih edebilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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