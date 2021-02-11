Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

11.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:16
Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında,Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı gerçekleşecek. Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BROOKLYN NETS - İNDİANA PACERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı, New York'da Barclays Center'da oynanacak.Brooklyn Nets - Indiana Pacers maçı Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca NBA TV HD, D-Smart 72, Turkcell TV+ 76 ve Tivibu 75, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BROOKLYN NETS - İNDİANA PACERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olanBrooklyn Nets - Indiana Pacers maçı, Türkiye saatiyle 04:00'da başlayacak.

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