Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:52
Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı gerçekleşecek. Peki, Brooklyn Nets - Boston Celtics hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

BROOKLYN NETS - BOSTON CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı, New York'da Barclays Center'da oynanacak. Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

BROOKLYN NETS - BOSTON CELTİCS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak Brooklyn Nets - Boston Celtics maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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