Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu

Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu
BBC - Haberler | Dünya

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, şarkıcının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulundu.

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, şarkıcının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulundu.

Jamie Spears, başvurusunda, kızının artık kendisinin vasiliğine ihtiyaç duymadığını belirtti.

2008'de Britney Spears'in akıl sağlığı konusunda kaygı duyulmaya başlanmasından sonra, Jamie Spears kızının vasiliğini üstlendi.

Mahkeme, Jamie Spears'a kızının servetini ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi verdi.

Halen 39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

#FreeBritney kampanyası

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti.

Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Samet Aybaba Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:47:43. #1.15#

title