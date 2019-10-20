Brezilyalı ünlü fotoğrafçıya Barış Ödülü

20.10.2019 16:33

Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü 75 yaşındaki Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado'ya verildi. Salgado ödülü kazanan ilk fotoğrafçı oldu.Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Brezilyalı ünlü fotoğrafçı Sebastiao Salgado oldu. Ödül Frankfurt Aziz Pavlus Kilisesi'nde (Paulskirche) yapılan törenle 75 yaşındaki sanatçıya takdim edildi.



Alman Yayıncılar Birliği Salgado'nun "fotoğrafçılığıyla sosyal adalet ve barışı talep ettiği, doğa ve iklim koruma konusunda dünya çapında süren tartışmaya aciliyet kazandırdığı" gerekçesiyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Ayrıca sanatçının Instituto Terra adlı kuruluşla biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin yeniden canlandırılmasına katkı sağladığı da ifade edildi.



Salgado Alman Yayıncılar Birliği'nin 1950 yılından bu yana verdiği ödülü kazanan ilk fotoğrafçı oldu. Brezilyalı sanatçı Frankfurt'taki törende yaptığı teşekkür konuşmasında kendisini "hayatının büyük bir kısmını gezegenin ve onun sakinlerinin içinde bulunduğu acil durumu belgelemeye hasretmiş bir fotoğrafçı" olarak gördüğünü söyledi.



Salgado altın madenlerindeki insani olmayan çalışma koşullarını, Ruanda'daki soykırımı ya da sığınmacıların durumunu fotoğraflarına yansıtmıştı. Brezilyalı fotoğrafçı ayrıca Genesis adlı fotoğraf derlemesinde gezegenin güzelliklerini sergilemişti. Sebastiao Salgado eşi Lelia ile birlikte ülkesinde Instituto Terra adlı bir kuruluşa da hayat verdi. Enstitü, yağmur ormanlarının bir bölümünü yaklaşık 2 milyon 700 bin ağaç dikerek yeniden canlandırmıştı.



Wim Wenders'ten övgü konuşması



Frankfurt'taki ödül töreninde Dünyanın Tuzu (2014) adlı filminde Salgado'nun hayatı ve eserlerini ele alan ünlü yönetmen Wim Wenders da bir konuşma yaptı. Wenders Salgado'nun "sosyal adalet ve çalışma olmadan, insan onuru tanınmadan, yoksulluk ve açlık gibi gereksiz koşular sona ermeden ve dünyamızın güzelliği ve kutsallığına değer vermeksizin barışın mümkün olamayacağını" eserlerinde ortaya koyduğunu söyledi.



Para değeri 25 bin euro olan ödül 1950'den bu yana edebiyat, bilim, sanat ya da barış düşüncesinin gerçekleşmesi için katkı sağlayan kişilere veriliyor. Ödülü Türkiye'den şimdiye kadar 1997 yılında Yaşar Kemal ve 2005'te Orhan Pamuk kazandı.



dpa/ EC, BW



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