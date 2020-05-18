Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
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Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu

Brezilyalı TikTok fenomeni Jaqueline Alarcao, çene cerrahıyla evlendikten sonra çarpık olan dişlerini yaptırdı. Dişleri yapıldıktan sonra bambaşka biri olan kadın dış görünümünün öncesi ve sonrasını video olarak paylaştı.

18.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:08

Brezilya'da yaşayan Jaqueline Alarcao çarpık olan dişlerini evlendikten sonra çene cerrahı olan kocasına yaptırdı ve inanılmaz bir değişim yaşadı.

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Alarcaou'nun dişlerinin önce ve sonra halini çektiği video adeta viral oldu. TikTok fenomeni olan Brezilyalı kadının videosu 15 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
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