Brezilyalı foto muhabirden Bolsonaro'ya açık mektup: Yerli halkları Covid-19'dan kurtarın

Brezilyalı foto muhabir Sebastiao Salgado, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Amazonlar'daki yerlileri koronavirüs salgınından kurtarmak için acil önlem çağrısı yapan, Brad Pitt ve Madonna gibi ünlülerin de imzasının bulunduğu açık mektup gönderdi.