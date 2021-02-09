Brezilyalı cani çift, kayışla öldürdükleri yeni doğan bebeklerini çöpe attı
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Brezilyalı cani çift, kayışla öldürdükleri yeni doğan bebeklerini çöpe attı

09.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:37
Brezilyalı cani çift, kayışla öldürdükleri yeni doğan bebeklerini çöpe attı

Brezilya'da yaşayan 26 ve 20 yaşlarındaki Carlos Conrado ve Rosiane Correia çifti, yeni doğan bebeklerini kayışla döverek öldürdü. Ülkede infial yaratan çift, cinayeti işledikten sonra bebeğin cansız bedenini çöpe attı.

Brezilya Sao Paulo'da birlikte yaşayan 26 yaşındaki Carlos Batista Conrado ve 20 yaşındaki kız arkadaşı Rosiane Nascimento Correia, yeni doğan bebeklerine yaptıkları ile ülkede infial yarattı.

KAYIŞLA DÖVÜP ÖLDÜRDÜLER

Yeni doğan bebeklerini kayışla döverek öldüren cani çift, bebeklerinin cansız bedenini evlerinin önündeki çöpe attı. Bir çöp toplayıcısının metal parçalar ararken fark ettiği bebeğin cansız bedeni, olay yerine gelen polis ekiplerince morga götürüldü. Olayı araştıran ekipler, güvenlik kameralarından bebeği öldürüp çöpe atanların cani anne baba olduğunu tespit etti.

Brezilyalı cani çift, kayışla öldürdükleri yeni doğan bebeklerini çöpe attı

BEBEĞİN DAYISI DA CİNAYETE YARDIM ETTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada çiftin, bebeği istemediği için öldürdüğü, kendilerine de bunu cinayeti işlerken bebeğin dayısının yardım ettiği öğrenildi. Polise verdikleri ifade annenin depresyonda olduğu ortaya çıkarken, ekiplerin ulaştığı görüntülerde çiftin, poşeti caddeye bırakmadan önce etrafı kontrol ettiği kaydedildi.

POLİSLER FARKLI İDDİA ÜZERİNDE DURUYOR

Rosiane Correia'nın üç çocuğu olduğunu ve partnerinin öldürdükleri çocuğun biyolojik babası olmayabileceğine inandığını söyleyen Polis amiri Carlos Alberto Carneiro, bir anne ve babanın bir bebeğe nasıl bunu yapabildiklerini anlamadığını söyledi. Çift ve cinayete yardım eden bebeğin dayısının gözaltı merkezinde tutulduğu, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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