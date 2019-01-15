Brezilyalı Bakan, Ünlü Model Gisele Bündchen İçin 'Kötü Brezilyalı' Tabirini Kullandı

Brezilya'da yeni göreve gelen aşırı sağ hükümetin tarım bakanı, ünlü model Gisele Bündchen için "kötü Brezilyalı" tabirini kullandı ve ülkenin imajını bozduğunu öne sürdü.

Bakan Tereza Cristina Dias, Bündchen'in, Birleşmiş Milletler yerine ülkesinin zirai kalkınması için çalışması gerektiğini savundu.

Brezilyalı eski top model Gisele Bündchen, çevre alanında BM iyi niyet elçisi olarak çalışmalar yürütüyor.

Muhafazakar bir radyo kanalındaki yayında, ünlü modelin çevre bağlamındaki eleştirileri hatırlatılan Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias, "Brezilya'nın imajı ile neler yaptıklarını anlamak güç" dedi.

Dias sözlerine şöyle devam etti: "Bir nedenle gidip, Brezilya ve sanayisi ile ilgili doğru olmayan bir resim çiziyorlar. Üzgünüm Gisele Bündchen, gerçekleri bilmeden Brezilya'yı eleştirmemelisin. Bir elçi olup, ülkenin doğasına sahip çıktığını söylemelisin. Ülkenin bu alanda küresel öncü olduğunu savunmalısın."

Bakan Dias bu sözleri sonrası Twitter üzerinden de Bündchen'e resmi davet yollayacaklarını açıkladı.

Bundchen, Dias'ın bu sözlerine yanıt vermedi.

38 yaşındaki model, Jair Bolsonaro'nun yeni devlet başkanı seçilmesinden birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla, çevre ve tarım bakanlıklarının birleştirilmesine karşı olduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) lideri ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim öncesi dile getirdiği bu fikri henüz gerçeğe dönüştürmüş değil.

Bolsonaro aynı zamanda 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilebileceklerini duyurmuştu.

Gisele Bundchen, 2009 yılında Amerikan Futbolu Ligi (NFL) yıldızlarından New England Patriots oyuncusu Tom Brady ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.